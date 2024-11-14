У Луганську росіяни планують побудувати полігон, де навчатимуть молодь управляти дронами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Луганської ОВА Артема Лисогора.

"У Луганську росіяни побудують полігон, де навчатимуть молодь управлінню БПЛА. Його заплановано відкрити на базі центру військово-спортивної підготовки "воїн", який діє в місті з 2024 року", - повідомив Лисогор.

За його словами, за цей час відповідні курси завершили понад 500 юнаків та дівчат, ще 300 - продовжують навчання. Діти та підлітки проходять військову підготовку, опановують навички тактичної медицини та здійснюють управління безпілотниками.