В Луганске россияне планируют построить полигон, где будут обучать молодежь управлять дронами

Во временно оккупированном Луганске российские захватчики планируют построить полигон, где будут обучать молодежь управлению беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"В Луганске россияне построят полигон, где будут обучать молодежь управлению БПЛА. Его планируется открыть на базе центра военно-спортивной подготовки "воин", который действует в городе с 2024 года", - сообщил Лысогор.

По его словам, за это время соответствующие курсы завершили более 500 юношей и девушек, еще 300 - продолжают обучение. Дети и подростки проходят военную подготовку, овладевают навыками тактической медицины и осуществляют управление беспилотниками.