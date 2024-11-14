В Луганске россияне планируют построить полигон, где будут обучать молодежь управлять дронами
Во временно оккупированном Луганске российские захватчики планируют построить полигон, где будут обучать молодежь управлению беспилотниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Артема Лысогора.
"В Луганске россияне построят полигон, где будут обучать молодежь управлению БПЛА. Его планируется открыть на базе центра военно-спортивной подготовки "воин", который действует в городе с 2024 года", - сообщил Лысогор.
По его словам, за это время соответствующие курсы завершили более 500 юношей и девушек, еще 300 - продолжают обучение. Дети и подростки проходят военную подготовку, овладевают навыками тактической медицины и осуществляют управление беспилотниками.
Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации сообщалось, что в Курской области северокорейские военные учатся управлению FPV-дронами в "реальных боевых условиях".
Отмечается, что в течение трех месяцев северокорейцы могут заменить российских солдат.
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