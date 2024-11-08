У РНБО уточнили, з якою метою солдатів КНДР відправили до Курської області
Північнокорейські солдати вже знаходяться поблизу лінії фронту в Курській області. Там вони повинні тренуватися використовувати FPV-дрони.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі The Washington Post заявив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
За словами Коваленка, у Курській області північнокорейські військові навчаються управлінню FPV-дронами в "реальних бойових умовах".
Голова ЦПД зазначив, що протягом трьох місяців північнокорейці зможуть замінити російських солдатів. Але, за словами Коваленка, Україна визначила місця розташування військових КНДР.
"Ми знаємо, що на цих позиціях знаходяться північнокорейці, і ці позиції зазнали ударів. Я не можу коментувати втрати", - зазначив він.
Солдати КНДР у Курській області
Нагадаємо, Головне управління розвідки ще наприкінці жовтня повідомляло про те, що північнокорейських солдатів перекинули до Курської області.
При цьому нещодавно президент України Володимир Зеленський з посиланням на дані української розвідки стверджував, що в Курській області вже зосереджено близько 11 тисяч північнокорейців.
У свою чергу міністр оборони України Рустем Умєров зазначав, що українські воїни вже зіткнулися в бою з північнокорейцями. Джерела Reuters у США підтвердили таку інформацію та уточнили, що бій відбувся у Курській області.
За словами Умєрова, Україна очікує більш масової участі у боях солдатів КНДР за кілька тижнів.
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