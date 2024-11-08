У РНБО уточнили, з якою метою солдатів КНДР відправили до Курської області

Північнокорейські солдати вже знаходяться поблизу лінії фронту в Курській області. Там вони повинні тренуватися використовувати FPV-дрони.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі The Washington Post заявив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Ми знаємо, що на цих позиціях знаходяться північнокорейці, і ці позиції зазнали ударів. Я не можу коментувати втрати", - зазначив він.

Голова ЦПД зазначив, що протягом трьох місяців північнокорейці зможуть замінити російських солдатів. Але, за словами Коваленка, Україна визначила місця розташування військових КНДР.

За словами Коваленка, у Курській області північнокорейські військові навчаються управлінню FPV-дронами в "реальних бойових умовах".

Солдати КНДР у Курській області

Нагадаємо, Головне управління розвідки ще наприкінці жовтня повідомляло про те, що північнокорейських солдатів перекинули до Курської області.

При цьому нещодавно президент України Володимир Зеленський з посиланням на дані української розвідки стверджував, що в Курській області вже зосереджено близько 11 тисяч північнокорейців.

У свою чергу міністр оборони України Рустем Умєров зазначав, що українські воїни вже зіткнулися в бою з північнокорейцями. Джерела Reuters у США підтвердили таку інформацію та уточнили, що бій відбувся у Курській області.

За словами Умєрова, Україна очікує більш масової участі у боях солдатів КНДР за кілька тижнів.

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