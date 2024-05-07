У Луганську пролунало кілька вибухів, - росЗМІ

Удар по Луганську 13 квітня

Нагадаємо, 13 квітня Повітряні сили ЗСУ вдарили по машинобудівному заводу у Луганську, де знаходився пункт управління окупантів, західними ракетами SCALP та Storm Shadow. Був ліквідований особовий склад та техніка противника.

ЗМІ опублікували супутникові знімки наслідків авіаудару.

Також унаслідок удару був ліквідований російський командир бригади Павло Кропотов.

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