В Луганске прогремели несколько взрывов, - росСМИ

Удар по Луганску 13 апреля

Напомним, 13 апреля Воздушные силы ВСУ ударили по машиностроительному заводу в Луганске, где находился пункт управления оккупантов, западными ракетами SCALP и Storm Shadow. Был ликвидирован личный состав и техника противника.

СМИ опубликовали спутниковые снимки последствий авиаудара.

Также в результате удара был ликвидирован российский командир бригады Павел Кропотов.

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