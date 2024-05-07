RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Луганске прогремели несколько взрывов, - росСМИ

Фото (скриншот с видео t.me/chp_lugansk)
Автор: Вадим Ребрина

Российские СМИ сообщили о взрывах во временно оккупированном Луганске. Местные Telegram-каналы опубликовали соответствующие видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости, Telegram-каналы "Инцидент Луганск" и "Леонид Пасечник".

"В Луганске прогремели несколько взрывов, передает корреспондент РИА Новости", - говорится в сообщении российских пропагандистов.

"Инцидент Луганск" пишет, что по городу якобы ударили Вооруженные Силы Украины, и предполагает, что "могли быть использованы ракеты ATACMS".

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник сообщил, что "враг" обстрелял расположенную в черте города нефтебазу. Информация о пострадавших уточняется, написал он. 

Удар по Луганску 13 апреля

Напомним, 13 апреля Воздушные силы ВСУ ударили по машиностроительному заводу в Луганске, где находился пункт управления оккупантов, западными ракетами SCALP и Storm Shadow. Был ликвидирован личный состав и техника противника.

СМИ опубликовали спутниковые снимки последствий авиаудара.

Также в результате удара был ликвидирован российский командир бригады Павел Кропотов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскВойна в Украине