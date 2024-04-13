В Луганске прогремели взрывы, над городом появился дым (видео)

Мощные взрывы прогремели во временно оккупированном Луганске днем 13 апреля. Над городом заметили столб дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Взрывы прогремели в Луганске около 11:30. Местные жители в сети пишут о минимум двух мощных взрывах.

Вероятно, возник пожар, сопровождающийся сильным задымлением, потому что после взрывов над городом появился столб дыма.

При этом российские пропагандисты в Telegram уже успели обвинить Украину в якобы ракетном ударе по окрестностям Луганска.

В сети также опубликовали момент "прилета". Местные паблики пишут о возможном "прилете" по машиностроительному заводу, который оккупанты используют в военных целях.