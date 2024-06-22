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Росіяни в Луганській області отримали нову методичку по мобілізації: що відомо

Луганськ, Субота 22 червня 2024 10:15
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Росіяни в Луганській області отримали нову методичку по мобілізації: що відомо Фото: росіяни в Луганській області отримали нову методичку по мобілізації (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупантам у Луганській області спустили "згори" нову методичку по мобілізації в армію РФ. Відповідно до неї вербуватимуть і підозрюваних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Артема Лисогора.

"До так званої "ЛНР" надійшла методичка, згідно з якою силовики зобов’язані пропонувати укласти контракт з Міноборони РФ не тільки обвинуваченим, а й підозрюваним, тобто, практично кожному", - розповів він.

Після цього, за даними голови ОВА, окупанти обіцяють посприяти припинити кримінальну справу.

"Пропонують долучитися до армії РФ і порушникам комендантської години, і тим, хто знаходиться під адміністративним наглядом. Про виконання плану необхідно доповідати вищому керівництву", - зазначив Лисогор.

Ситуація у Луганській області

Незважаючи на те, що російські війська докладають максимум зусиль для повної окупації Луганської області, це їм не вдається. Захоплення Луганської області окупанти розглядають як частину плану виходу на кордони Донецької та Луганської областей.

При цьому захоплені населені пункти вони перетворили на місця зосередження техніки та живої сили для перекидання на фронт. Наприклад, нещодавно повідомлялося, що російські військові облаштували новий полігон у тимчасово окупованій Луганській області.

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