Росіяни в Луганській області отримали нову методичку по мобілізації: що відомо

Окупантам у Луганській області спустили "згори" нову методичку по мобілізації в армію РФ. Відповідно до неї вербуватимуть і підозрюваних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Луганської ОВА Артема Лисогора.

"До так званої "ЛНР" надійшла методичка, згідно з якою силовики зобов’язані пропонувати укласти контракт з Міноборони РФ не тільки обвинуваченим, а й підозрюваним, тобто, практично кожному", - розповів він.

Після цього, за даними голови ОВА, окупанти обіцяють посприяти припинити кримінальну справу.

"Пропонують долучитися до армії РФ і порушникам комендантської години, і тим, хто знаходиться під адміністративним наглядом. Про виконання плану необхідно доповідати вищому керівництву", - зазначив Лисогор.