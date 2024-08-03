ua en ru
Сб, 03 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Луганську через нестачу кадрів на завод беруть працювати школярів, - ОВА

Луганськ, Субота 03 серпня 2024 10:20
UA EN RU
В Луганську через нестачу кадрів на завод беруть працювати школярів, - ОВА Фото: у Луганську через брак кадрів на завод беруть працювати школярів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Луганську через брак кадрів на завод беруть працювати школярів. Усіх інших окупанти вже встигли мобілізувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Артема Лисогора.

"Луганський тепловозобудівний завод через кадровий голод вимушений брати на роботу підлітків від 14 до 18 років. Вони не мають атестату про отримання середньої чи середньої спеціальної освіти, деякі тільки перевелися до 9 класу", - розповів він.

Як зазначає голова ОВА, через мобілізацію багатьох працівників підприємство вимушено було звернутися до Центру зайнятості, але й там охочих працювати на підприємстві виявилося небагато - лише школярі.

Ситуація у Луганській області

Російські війська, попри плани вийти на кордон Донецької та Луганської області, не можуть повністю захопити Луганську область.

При цьому в окупованих населених пунктах у Луганській області загарбники активно мобілізують чоловіків, вивозять підприємства, займаюся репресіями неугодних.

Крім того, окупанти облаштують інфраструктуру регіону під свої військові потреби. Наприклад, нещодавно росіяни облаштували новий полігон у тимчасово окупованій Луганській області. Ця територія використовується для навчань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Війна в Україні Мобілізація в Україні
NEWS
Сили оборони в ході нічної російської атаки збили 24 "Шахеди" з 29-ти
Сили оборони в ході нічної російської атаки збили 24 "Шахеди" з 29-ти
DAILY
Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку