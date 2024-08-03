В Луганську через нестачу кадрів на завод беруть працювати школярів, - ОВА

У Луганську через брак кадрів на завод беруть працювати школярів. Усіх інших окупанти вже встигли мобілізувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Луганської ОВА Артема Лисогора.

"Луганський тепловозобудівний завод через кадровий голод вимушений брати на роботу підлітків від 14 до 18 років. Вони не мають атестату про отримання середньої чи середньої спеціальної освіти, деякі тільки перевелися до 9 класу", - розповів він.

Як зазначає голова ОВА, через мобілізацію багатьох працівників підприємство вимушено було звернутися до Центру зайнятості, але й там охочих працювати на підприємстві виявилося небагато - лише школярі.