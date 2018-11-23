На Донбассе сутки обошлись без потерь среди украинских военных

Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Боевики вчера 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе минувшие сутки, 22 ноября, обошлись без потерь среди украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что противник вчера 4 раза прицельно открывал огонь по позициям украинских войск из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Станица Луганская, Вольный, Луганское и Павлополь.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. С начала суток враг огневой активности не проявлял. По данным разведки, в течение 22 ноября двое оккупантов были ранены", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу инициировала разведение сил в Станице Луганской 26 ноября.

Кроме того, украинская сторона в ТКГ предложила переформатировать политическую подгруппу. По мнению представителя Украины Ирины Геращенко, начать это переформирования следует с роспуска всех так называемых институций и учреждений в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.