В Луганской ОГА опровергли информацию о перекрытии трассы "Лисичанск-Бахмут"

Как отметил Гайдай, "дорога жизни" продолжает простреливаться, однако сегодня все же удалось провезти по ней гуманитарные грузы.

Несмотря на информацию различных СМИ, по состоянию на сегодня, передвижение по дороге и в дальнейшем возможно.

Председатель Луганской ОГА призвал доверять только официальным источникам информации.

"Писать "россияне перерезали сообщение по трассе Лисичанск-Бахмут. Луганская область в котле?" безответственно и манипулятивно. Свои предположения оставьте при себе. Думали ли вы о том, что будет с родными защитников, которые защищают Луганскую область и родственниками тех, кто остался в области, когда они это прочитают?",- пишет Гайдай.