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В Луганській ОДА заперечили інформацію про перекриття траси "Лисичанськ-Бахмут"

Фото: в Луганській ОДА заперечили інформацію про перекриття траси "Лисичанськ-Бахмут" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Багато ЗМІ активно поширювали новину про перекриття траси "Лисичанськ-Бахмут". Інформація не відповідає дійсності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.

Як відзначив Гайдай, “дорога життя” продовжує прострілюватись, однак сьогодні все ж вдалося провезти по ній гуманітарні вантажі.

Попри інформацію різних ЗМІ, станом на сьогодні, пересування дорогою й надалі можливо.

Голова Луганської ОДА закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації.

"Писати "росіяни перерізали сполучення трасою Лисичанськ-Бахмут. Луганська область в котлі?" безвідповідально і маніпулятивно. Свої припущення залиште при собі. Чи думали ви про те, що буде з рідними захисників, які боронять Луганщину та родичів тих, хто залишився в області, коли вони це прочитають?", - пише Гайдай.

Нагадаємо, РБК-Україна писало по те, що, за словами Гайдая, російські окупанти значно посилили обстріли в Луганській області. Він відзначив, що траса Лисичанськ-Бахмут, якою здійснюється евакуація, повністю прострілюється.

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Російська ФедераціяУкраїнаЛуганськ