У Луганській області заявили про перешкоджання у встановленні результатів виборів

Кандидат в нардепи розцінив вимогу про перерахунок голосів як спробу фальсифікації

У Луганській області до поліції Сєвєродонецька надійшла заява від кандидата у народні депутати, який повідомив про спробу сфальсифікувати результати виборів у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, поліція отримала повідомлення про порушення законодавства про вибори народних депутатів України на 106 виборчому окрузі.

"За словами заявника до окружної виборчої комісії надійшли скарги на дії членів дільничних виборчих комісій з вимогою перерахунку голосів. На думку заявника ці скарги безпідставні та не відповідають дійсності і подані з метою фальсифікації результатів волевиявлення", - зазначили в МВС.

Факт внесено поліцією до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 157 КК України (Перешкоджання здійсненню виборчого права). На місці події працюють оперативники.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України перекинуло резерви груп спецпризначення Національної поліції зі складу сил авіапідтримки для стабілізації ситуації після виборів у Покровську Донецької області. Тут почалися протести після підрахунку голосів.

Згодом стало відомо, що у Покровську Донецької області відновила свою роботу комісія одномандатного виборчого округу №50, де вдень 23 липня відбувалися сутички. Протести розпочалися після того, як спостерігачі на дільниці виявили розбіжності у підрахунках в протоколах комісій.