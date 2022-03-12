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В Луганской области завтра планируется эвакуационный поезд: время и места сбора

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Луганская область, Суббота 12 марта 2022 18:03
В Луганской области завтра планируется эвакуационный поезд: время и места сбора Фото: в Луганской области планируется эвакуационный поезд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталья Юрченко

В Луганской области завтра, 13 марта, планируется эвакуационный поезд. Он будет отправляться со станции Новозолотаревка, что расположена в селе Золотаревка Северодонецкого района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Ориентировочное время отправления эвакуационного поезда - 14:00. Однако Гайдай предупреждает, что возможны изменения.

Места сбора для организованного выезда к станции:

  • Лисичанск, ул. Сосюры 324 (база ГСЧС) с 10:00-12:00;
  • Северодонецк, пр. Химиков 28 (Городской Дворец культуры) с 10:00-12:00.

Напомним, что Укрзализныця назначила дополнительные поезда из восточных областей в западные.

Стоит отметить, что Словакия и Румыния запускают новые эвакуационные маршруты для украинских беженцев.

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