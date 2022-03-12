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В Луганській області завтра планується евакуаційний потяг: час та місця збору

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Луганська область, Субота 12 березня 2022 18:03
В Луганській області завтра планується евакуаційний потяг: час та місця збору Фото: в Луганській області планується евакуаційний потяг (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Юрченко

В Луганській області завтра, 13 березня, планується евакуаційний потяг. Він буде відправлятися зі станції Новозолотарівка, що розташована у селі Золотарівка Сєвєродонецького району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Орієнтовний час відправлення евакуаційного потягу - 14:00. Проте Гайдай попереджає, що можливі зміни.

Місця збору для організованого виїзду до станції:

  • Лисичанськ, вул. Сосюри 324 (база ДСНС) з 10:00-12:00;
  • Сєвєродонецьк, пр. Хіміків 28 (Міський палац культури) з 10:00-12:00.

Нагадаємо, що Укрзалізниця призначила додаткові поїзди зі східних областей в західні.

Варто зазначити, що Словаччина та Румунія запускають нові евакуаційні маршрути для українських біженців.

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