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В Луганской области запретили посещать кладбища

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Луганская область, Пятница 29 апреля 2022 16:28
В Луганской области запретили посещать кладбища Фото: в Луганской области запретили посещать кладбища (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

В Луганской области запретили посещать кладбища на период традиционных послепасхальных поминальных дней. Соблюдение требования будет контролировать полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

Такое распоряжение выдал руководитель Луганской областной военной администрации

"На территории Луганской области запрещено посещение кладбищ и отдельных захоронений в традиционные послепасхальные поминальные дни в 2022 году", - написал Гайдай.

По его словам, запрет введен для сохранения жизни и здоровья граждан в условиях проведения активных боевых действий.

"Будут контролировать выполнение распоряжения Главное управление Национальной полиции в Луганской области, Управление патрульной полиции в Луганской области, руководители органов власти на местах", - добавил глава ОВА.

В Луганской области запретили посещать кладбища

Напомним, сегодня российские войска утром 29 апреля атаковали город Северодонецк. В результате вражеской атаки повреждена школа.

Добавим, за минувшие сутки российские войска 10 раз атаковали Луганскую область. Повреждены жилые дома.

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