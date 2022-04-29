У Луганській області заборонили відвідувати кладовища на період традиційних післявеликодніх поминальних днів. Дотримання вимоги контролюватиме поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

Відповідне розпорядження видав керівник Луганської обласної військової адміністрації

"На території Луганської області заборонено відвідування кладовищ та місць окремих поховань у традиційні післявеликодні поминальні дні у 2022 році", - написав Гайдай.

За його словами, заборону введено задля збереження життя та здоров’я громадян в умовах проведення активних бойових дій.

"Контролюватимуть виконання розпорядження Головне управління Національної поліції у Луганській області, Управління патрульної поліції в Луганській області, керівники органів влади на місцях", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, сьогодні російські війська зранку 29 квітня атакували місто Сєвєродонецьк. В результаті ворожої атаки пошкоджена школа.

Додамо, за минулу добу російські війська 10 разів атакували Луганську область. Пошкоджені житлові будинки.

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