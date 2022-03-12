UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Луганской области запретили поднимать цены на товары первой необходимости

Автор: Татьяна Самарук

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай подписал распоряжение о запрете необоснованного повышения цен на товары первой необходимости

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую областную государственную администрацию.

В частности, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подписал распоряжение от 12.03.2022 года №105 "О контроле за ценами на товары". Таким образом он запретил повышение цен в условиях военного времени на товары первой необходимости.

Отмечается, что в перечень включены: мука пшеничная, макаронные изделия, батоны, хлеб, гречневая и овсяная крупа, свинина, говядина, птица (тушки куриные), молоко, масло сливочное, сметана, яйца куриные, подсолнечное масло, сахар кристаллический, лук репчатый, свекла, морковь и картофель.

Также ограничения устанавливаются на медицинские препараты: этанол (раствор 96%), нестероидные противовоспалительные и антибактериальные лекарственные средства отечественного производства.

К тому же, под запретом повышения стоимости топлива: бензина (марки А-92, А-95), дизельного топлива и сжиженного газа для автомобилей.

В Луганской области запретили поднимать цены на товары первой необходимости (facebook.com/odalug)

Ранее мы сообщали, что Кабмин разрешил контролировать цены на социальные продукты, лекарства и топливо.

Также мы писали, что цены на нефть упали на 10% по достижении максимума с 2008 года.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск