Зокрема, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай підписав розпорядження від 12.03.2022 року № 105 "Про контроль за цінами на товари". Таким чином він заборонив підвищення цін в умовах воєнного часу на товари першої необхідності.

Зазначається, що до переліку включено: борошно пшеничне, макаронні вироби, батони, хліб, гречана та вівсяна крупи, свинина, яловичина, птиця (тушки курячі), молоко, масло вершкове, сметана, яйця курячі, олія соняшникова, цукор кристалічний, капуста білокачанна, цибуля ріпчаста, буряк, морква та картопля.

Також обмеження встановлюються на медичні препарати: етанол (розчин 96%), нестероїдні протизапальні та антибактеріальні лікарські засоби вітчизняного виробництва.

До того ж під забороною підвищення вартості пального: бензину (марки А-92, А-95), дизельного пального та скрапленого газу для автомобілів.

У Луганській області заборонили піднімати ціни на товари першої необхідності ((facebook.com/odalug)