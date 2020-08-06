В Луганской области заминировали газопровод

Вблизи Северодонецка у газопровода обнаружили самодельное взрывное устройство. Взрывчатку ликвидировали, предотвратив теракт.

Об этом начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай сообщила в Facebook.

Полицейские оцепили место происшествия и перекрыли дорожное движение, специалисты газовой службы остановили подачу газа.

"Утром в Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение диспетчера аварийной газовой службы о том, что во время обхода газопровода вблизи с. Пурдовка обнаружен предмет, похожий на растяжку", - написала Погукай.

Сейчас ищут причастного, также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье о теракте.

Напомним, в центре Киева неизвестный мужчина захватил отделение "Универсал Банка", угрожая взорвать бомбу, которая находится у него в портфеле.

Впоследствии мужчину задержали. Детали захвата заложников в Киеве - в материале РБК-Украина.

Отметим, улицу Старокиевскую в Киеве перекрывали для движения и прохода, была вероятность минирования припаркованного на ней автомобиля.