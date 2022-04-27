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В Луганской области задержали женщину, которая передавала информацию ФСБ

Фото: в Луганской области СБУ задержала женщину за работу на ФСБ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Луганской области СБУ задержала пособницу российских оккупантов, которая собирала информацию для ФСБ РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.

"Сотрудники СБУ разоблачили и задержали жительницу одного из прифронтовых населенных пунктов вблизи Попасной, которая передавала ФСБ РФ информацию в ущерб государственной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Оперативники Службы безопасности выяснили, что ее дочь, находясь в Москве, попала в поле зрения ФСБ РФ. Через нее и ее родственников в Украине представители вражеской спецслужбы пытались получить информацию о дислокации подразделений ВСУ в Луганской области.

В Луганской области СБУ задержала женщину за передачу данных ФСБ (facebook.com/ssu.sievierodonetsk)

Через дочь женщина начала передавать российской спецслужбе сведения об адресах пребывания в ее населенном пункте украинских военных и местонахождении их огневых позиций.

Для уточнения информации она предлагала ФСБ осуществить аэроразведку из БПЛА по определенным ею ориентирам для дальнейшей передачи российским захватчикам, воюющим на территории Луганской области.

Женщину задержали и сейчас решается вопрос о регистрации уголовного производства по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Отметим, за помощь врагу в ведении боевых действий против ВСУ законодательство предусматривает лишение свободы сроком от 12 до 15 лет.

Напомним, в Луганской области задержали корректировщиков, помогавших оккупантам обстреливать Северодонецк.

Мы также писали о том, что ФСБ забирает у оккупантов награбленные вещи и обещает не привлекать их к ответственности.

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