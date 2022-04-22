ФСБ забирает у оккупантов награбленные вещи и обещают не привлекать их к ответственности, - СБУ

Служба безопасности Украины опубликовала разговор оккупанта, где он заявляет, что ФСБ забирает у российских военных награбленные в Украине товары, а взамен обещают не привлекать их к уголовной ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Я уже ничего не вывезу. 63 айфона было. 13-х, на 512 гигабайтов, Pro Max. Сколько бы бабок было!" - рассказывает оккупант своей жене.

"И куда вы дели это все?"- с удивлением переспрашивает она.

"Фебси забрали! ФСБшники", - разочарованно отвечает оккупант.

В частности, после массового выхода западных брендов с рынка РФ ФСБ получила новую стратегическую задачу по "импортозамещению".

"Что ж, мощная смена функционала у вражеской спецслужбы. Но напоминаем мародерам с Лубянки, что все награбленное придется вернуть или компенсировать убытки", - написали СБУ.