В обмен на авто. В Луганской области задержали корректировщиков, помогавших оккупантам обстреливать Северодонецк

В Луганской области СБУ задержала группу информаторов, которые "работали" на оккупантов. Те, за "сотрудничество" в награду обещали автомобиль, который намородерили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Боевики 2 АК российских оккупационных войск завербовали трех северодончан, которым поручили собирать в городе военную разведывательную информацию", - говорится в сообщении.

"Отрабатывая" обещанный автомобиль, наемники ходили по улицам, отслеживали места дислокации, маршруты перемещения подразделений и техники ВСУ, фотографировали и передавали врагу. Кроме того, они корректировали артиллерийский огонь противника по Северодонецку.

"Сотрудники СБУ задержали пособников российских фашистов с поличным, при попытке фотофиксации позиций украинской армии", - добавили в СБУ.

Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы. За "работу" информаторам обещали денежное вознаграждение и даже автомобиль, который оккупанты намародерили у местных жителей.