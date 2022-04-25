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В обмен на авто. В Луганской области задержали корректировщиков, помогавших оккупантам обстреливать Северодонецк

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Луганск, Понедельник 25 апреля 2022 17:28
В обмен на авто. В Луганской области задержали корректировщиков, помогавших оккупантам обстреливать Северодонецк Фото: в Луганской области задержали корректировщиков обстрелов Северодонецка
Автор: Наталия Гурковская

В Луганской области СБУ задержала группу информаторов, которые "работали" на оккупантов. Те, за "сотрудничество" в награду обещали автомобиль, который намородерили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Боевики 2 АК российских оккупационных войск завербовали трех северодончан, которым поручили собирать в городе военную разведывательную информацию", - говорится в сообщении.

"Отрабатывая" обещанный автомобиль, наемники ходили по улицам, отслеживали места дислокации, маршруты перемещения подразделений и техники ВСУ, фотографировали и передавали врагу. Кроме того, они корректировали артиллерийский огонь противника по Северодонецку.

"Сотрудники СБУ задержали пособников российских фашистов с поличным, при попытке фотофиксации позиций украинской армии", - добавили в СБУ.

Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы. За "работу" информаторам обещали денежное вознаграждение и даже автомобиль, который оккупанты намародерили у местных жителей.

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