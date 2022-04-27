ru ua
Ср, 27 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Луганской области задержали женщину, которая передавала информацию ФСБ

Новина українською →
Среда 27 апреля 2022 07:04
В Луганской области задержали женщину, которая передавала информацию ФСБ Фото: в Луганской области СБУ задержала женщину за работу на ФСБ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Луганской области СБУ задержала пособницу российских оккупантов, которая собирала информацию для ФСБ РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.

"Сотрудники СБУ разоблачили и задержали жительницу одного из прифронтовых населенных пунктов вблизи Попасной, которая передавала ФСБ РФ информацию в ущерб государственной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Оперативники Службы безопасности выяснили, что ее дочь, находясь в Москве, попала в поле зрения ФСБ РФ. Через нее и ее родственников в Украине представители вражеской спецслужбы пытались получить информацию о дислокации подразделений ВСУ в Луганской области.

В Луганской области задержали женщину, которая передавала информацию ФСБ

В Луганской области СБУ задержала женщину за передачу данных ФСБ (facebook.com/ssu.sievierodonetsk)

Через дочь женщина начала передавать российской спецслужбе сведения об адресах пребывания в ее населенном пункте украинских военных и местонахождении их огневых позиций.

Для уточнения информации она предлагала ФСБ осуществить аэроразведку из БПЛА по определенным ею ориентирам для дальнейшей передачи российским захватчикам, воюющим на территории Луганской области.

Женщину задержали и сейчас решается вопрос о регистрации уголовного производства по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Отметим, за помощь врагу в ведении боевых действий против ВСУ законодательство предусматривает лишение свободы сроком от 12 до 15 лет.

Напомним, в Луганской области задержали корректировщиков, помогавших оккупантам обстреливать Северодонецк.

Мы также писали о том, что ФСБ забирает у оккупантов награбленные вещи и обещает не привлекать их к ответственности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины ФСБ
DAILY
Михаил Федоров: Орки даже не понимают, что постоянно находятся под камерами
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Михаил Федоров: Орки даже не понимают, что постоянно находятся под камерами