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У Луганській області затримали жінку, яка передавала інформацію ФСБ

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Середа 27 квітня 2022 07:04
У Луганській області затримали жінку, яка передавала інформацію ФСБ Фото: у Луганській області СБУ затримала жінку за роботу на ФСБ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Луганській області СБУ затримала пособницю російських окупантів, яка збирала інформацію для ФСБ РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.

"Співробітники СБУ викрили і затримали мешканку одного з прифронтових населених пунктів поблизу Попасної, яка передавала ФСБ РФ інформацію на шкоду державній безпеці України", - йдеться в повідомленні.

Оперативники Служби безпеки з'ясували, що її дочка, перебуваючи в Москві, потрапила в поле зору ФСБ РФ. Через неї та її родичів в Україні представники ворожої спецслужби намагалися отримати інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ в Луганській області.

У Луганській області затримали жінку, яка передавала інформацію ФСБ

У Луганській області СБУ затримала жінку за передачу даних ФСБ (facebook.com/ssu.sievierodonetsk)

Через доньку жінка почала передавати російській спецслужбі відомості про адреси перебування в її населеному пункті українських військових та місцезнаходження їх вогневих позицій.

Для уточнення інформації вона пропонувала ФСБ здійснити аеророзвідку з БПЛА за визначеними нею орієнтирами для подальшої передачі російським загарбникам, які воюють на території Луганської області.

Жінку затримали і зараз вирішується питання про реєстрацію кримінального провадження за ч.7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Зазначимо, за допомогу ворогові у веденні бойових дій проти ЗСУ законодавство передбачає позбавлення волі строком від 12 до 15 років.

Нагадаємо, у Луганській області затримали коригувальників, які допомагали окупантам обстрілювати Сєвєродонецьк.

Ми також писали про те, що ФСБ забирає в окупантів награбовані речі і обіцяє не притягувати їх до відповідальності.

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