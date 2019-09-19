У Луганській області затримали інформатора "ЛНР"

Ілюстративне фото (УНІАН)

Жінка передавала розвіддані про ЗСУ на Донбасі

У Луганській області співробітники Служби безпеки України затримали жінку, яка передавала бойовикам "ЛНР" розвідувальні дані про підрозділи українських військових на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За повідомленням спецслужби, жінка передавала відомості щодо чисельності військ ЗСУ, особового складу, озброєння, дислокації, організації охорони.

"Зібрані информаторкою дані використовувалися російськими найманцями для планування військових дій проти Збройних сил України та здійснення диверсійних актів на підконтрольній української влади території Луганської області", - йдеться в повідомленні.

Жінка була затримана при спробі передачі інформації бойовикам в безпосередній близькості від районів ведення бойових дій в Луганській області. Їй інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації). Вирішується питання про запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ викрила спробу вербування українки з боку спецслужб Росії. зокрема, під час поїздки на окуповану територію Луганської області мешканку Хмельницької області затримали спецслужби РФ і за допомогою шантажу вимагали від українки збір інформації про військових об'єктах.

Також РБК-Україна повідомляло, що на початку вересня СБУ затримала жителя Сєвєродонецька, який за власною ініціативою збирав і передавав інформацію про правоохоронних органах, представництвах міжнародних гуманітарних організацій, діяльність політичних і громадських організацій, а також про місця дислокації залучених до операції Об'єднаних сил (ООС) підрозділів і переміщення військової техніки.