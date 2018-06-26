В Луганской области задержали еще одного экс-боевика "ЛНР"

Он был стрелком

В Луганской области полицейские задержали еще одного экс-боевика так называемой "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

"В городе Счастье оперативники Управления уголовного розыска задержали 31-летнего жителя г. Довжанск (ранее м. Свердловка), который находился в составе НЗФ, как боец так называемого "МВД ЛНР"", - говорится в сообщении.

Так, мужчина рассказал о том, что в начале 2017 года после освобождения из мест лишения свободы он по предложению своего товарища поступил в так называемую "народную милицию "ЛНР". Его назначили стрелком.

"Прошел военную подготовку на полигоне, принимал участие в полномасштабных учениях, организованных российскими кураторами для двух НЗФ - "ЛНР" и "ДНР", где боевики использовали боевую технику и боеприпасы. После прохождения "боевого крещения» непосредственно удерживал позиции оккупантов в селе Новосветловка, хуторе Вишневый дол и селе Веселая Гора", - говорится в повідомленнію

Как сообщается, в октябре 2017 года за нарушение дисциплины мужчину уволили. Не имея возможности никак себя реализовать, из-за недостатка работы, денег и еды, он решил "пробраться" на территорию Украины, чтобы доехать до тети, чтобы начать жизнь с "чистого листа".

"Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе спецоперации в Краматорске полиция задержала двух боевиков.