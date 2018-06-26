У Луганській області затримали ще одного екс-бойовика "ЛНР"

Він був стрілком

У Луганській області поліцейські затримали ще одного екс-бойовика так званого "ЛНР". Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

"У місті Щастя оперативники Управління карного розшуку затримали 31-річного мешканця м. Довжанськ (раніше м. Свердловка), який перебував у складі НЗФ, як боєць так званого "МВД ЛНР"", - йдеться у повідомленні.

Так, чоловік розповів про те, що на початку 2017 року після звільнення з місць позбавлення волі він за пропозицією свого товариша вступив до так званої "народної міліції "ЛНР". Його призначили стрілком.

"Пройшов військову підготовку на полігоні, приймав участь в повномасштабних навчаннях, організованих російськими кураторами для двох НЗФ - "ЛНР" та "ДНР", де бойовики використовували бойову техніку та боєприпаси. Після проходження "бойового хрещення» безпосередньо утримував позиції окупантів у селі Новосвітлівка, хуторі Вишневий дол та селі Весела Гора", - йдеться у повідомленнію

Як повідомляється, у жовтні 2017 року через порушення дисципліни чоловіка звільнили. Не маючи змоги ніяк себе реалізувати, через нестачу роботи, грошей та їжі, він вирішив "пробратися" на територію України, щоб доїхати до тітки, аби почати життя з "чистого аркуша".

"Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Триває слідство", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у ході спецоперації в Краматорську поліція затримала двох бойовиків.