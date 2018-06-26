Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Луганській області затримали ще одного екс-бойовика "ЛНР"

НовиниНадзвичайні події    26.06.2018 - 18:54
Фото: затриманий екс-бойовик "ЛНР" (npu.gov.ua)
Фото: затриманий екс-бойовик "ЛНР" (npu.gov.ua)

Він був стрілком

У Луганській області поліцейські затримали ще одного екс-бойовика так званого "ЛНР". Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

"У місті Щастя оперативники Управління карного розшуку затримали 31-річного мешканця м. Довжанськ (раніше м. Свердловка), який перебував у складі НЗФ, як боєць так званого "МВД ЛНР"", - йдеться у повідомленні.

Так, чоловік розповів про те, що на початку 2017 року після звільнення з місць позбавлення волі він за пропозицією свого товариша вступив до так званої "народної міліції "ЛНР". Його призначили стрілком.

"Пройшов військову підготовку на полігоні, приймав участь в повномасштабних навчаннях, організованих російськими кураторами для двох НЗФ - "ЛНР" та "ДНР", де бойовики використовували бойову техніку та боєприпаси. Після проходження "бойового хрещення» безпосередньо утримував позиції окупантів у селі Новосвітлівка, хуторі Вишневий дол та селі Весела Гора", - йдеться у повідомленнію

Як повідомляється, у жовтні 2017 року через порушення дисципліни чоловіка звільнили. Не маючи змоги ніяк себе реалізувати, через нестачу роботи, грошей та їжі, він вирішив "пробратися" на територію України, щоб доїхати до тітки, аби почати життя з "чистого аркуша".

"Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Триває слідство", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у ході спецоперації в Краматорську поліція затримала двох бойовиків.

Поліція у 2018 році передала до суду 9 кримінальних справ щодо журналістів У Запорізькій області виявили наркоплантацію на 4 млн гривень
Теги публікації: Луганськ, Луганськ, полиция, бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Родичі постійно плачуть: стало відомо, ким був вбитий під час погрому ром
"Повністю зняв скальп": з'явилися деталі звірячого вбивства українки голлівудським сценаристом
"Що шукали?": Олега Газманова з сім'єю затримали на кордоні в Італії
Принц Гаррі і Меган Маркл на межі розлучення, - ЗМІ
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся