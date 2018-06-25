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У ході спецоперації в Краматорську поліція затримала двох бойовиків

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 17:06
Фото: спецоперація у Краматорську (mvs.gov.ua)
Фото: спецоперація у Краматорську (mvs.gov.ua)

Також у ході відпрацювання поліція розкрила 12 кримінальних правопорушень

У Краматорську (Донецька область) поліція провела спецоперацію в ніч з суботи на неділю, 24 червня. У ході спецоперації були затримані двоє бойовиків та розкрито 12 злочинів, йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Зазначається, що операція за участі Об’єднаних сил тривала 6 годин. У відпрацюванні було задіяно 184 правоохоронців.

"Правоохоронці виявили двох бойовиків, які навесні 2014 року чергували на блокпостах та здійснювали незаконну перевірку автотранспорту", - повідомили в МВС.

Також у ході відпрацювання співробітниками поліції було розкрито 12 кримінальних правопорушень, в тому числі крадіжки з помешкань громадян та підприємств. Затримані двоє осіб, що перебували у розшуку за скоєння шахрайства та незаконний обіг наркотиків.

Крім того, при перевірці документів було затримано 34-річного громадянина Азербайджану, який вже 1,5 роки знаходиться на території України без реєстрації.

"Також поліцейські виявляли у перехожих холодну зброю та наркотичні речовини. Загалом під час відпрацювання співробітниками поліції перевірено понад 360 осіб та 286 транспортних засобів", - повідомили в МВС.

Нагадаємо, за інформацією прес-центру операції Об'єднаних сил, на Донбасі за минулу добу, 24 червня 2018 року, ліквідовано 3 бойовиків, ще 9 поранено.

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Теги публікації: бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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