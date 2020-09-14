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В Луганской области задержали бывшего боевика "ЛНР"

Автор: Максим Зайченко

В Луганской области задержали 33-летнего жителя Мариуполя, который в 2014 году был активным членом террористической группировки "ЛНР" в Северодонецке. Среди прочего, он охранял захваченный боевиками Государственный институт азотной промышленности.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

"Гражданин выполнял задачи пророссийских боевиков, одним из которых была охрана периметра Государственного института азотной промышленности, который был захвачен незаконными вооруженными формированиями так называемой "ЛНР" для размещения своего штаба", - говорится в сообщении.

Сейчас открыто дело по ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", санкция которой предусматривает тюремный срок от 3 до 8 лет.

Напомним, ранее СБУ задержала боевика, который участвовал в обстрелах украинских позиций.

До этого СБУ задержала в Донецкой области экс-боевика батальона "Восток", который воевал против украинской армии в районе Донецкого аэропорта.

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