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У Луганській області затримали колишнього бойовика "ЛНР"

Автор: Максим Зайченко

У Луганській області затримали 33-річного жителя Маріуполя, який в 2014 році був активним членом терористичного угруповання "ЛНР" у Сєвєродонецьку. Серед іншого, він охороняв захоплений бойовиками Державний інститут азотної промисловості.

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Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби.

"Громадянин виконував завдання проросійських бойовиків, однією з яких була охорона периметра Державного інституту азотної промисловості, який був захоплений незаконними збройними формуваннями так званої "ЛНР" для розміщення свого штабу", - говориться в повідомленні.

Зараз відкрито справу за ч. ст 2.260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань", санкція якої передбачає тюремний термін від 3 до 8 років.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала бойовика, який брав участь в обстрілі українських позицій.

До цього СБУ затримала в Донецькій області екс-бойовика батальйону "Схід", який воював проти української армії в районі Донецького аеропорту.

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