В Луганской области задержали боевика "ЛНР"

В Луганской области полицейские задержали бывшего сотрудника так называемой "народной милиции "ЛНР", который направлялся в Харьков, чтобы открыть визу в страны Прибалтики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Как сообщается, во время проверки документов у пассажиров автобуса, полицейские обнаружили 35-летнего жителя города Хрустальный, который пребывает в розыске и значится как участник незаконного вооруженного формирования "ЛНР".

"Мужчина направлялся в Харьков, чтобы открыть визу в Прибалтику и начать жизнь "с чистого листа",- говорится в сообщении.

Подозреваемый рассказал оперативникам, что в конце ноября 2014 года он вступил в ряды четвертой отдельной мотострелковой бригады "народной милиции "ЛНР", где занимал должность водителя. В его обязанности входил перегон военной техники с территории РФ на временно оккупированную территорию Луганской области.

"За свою "службу" мужчина сначала получал зарплату в размере 300 долларов США, а впоследствии 15000 российских рублей. Из-за плохого отношения командиров бригады к подчиненным, человек и покинул ряды боевиков", - говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника открыто уголовное производство по ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 11 сентября украинские пограничники на административной границе с оккупированным Крымом задержали боевика "ДНР". Задержанный находился в составе "русской православной армии", и нес службу на одном из блокпостов на въезде в Донецк со стороны Новотроицка.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Днепропетровской области сотрудники СБУ пресекли деятельность интернет-агитатора, который через российские социальные сети распространял антиукраинскую пропаганду.