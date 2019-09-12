У Луганській області затримали бойовика "ЛНР"

У Луганській області поліцейські затримали колишнього співробітника так званої "народної міліції "ЛНР", який прямував на Харків, щоб відкрити візу в країни Прибалтики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, під час перевірки документів у пасажирів автобуса, поліцейські виявили 35-річного жителя міста Хрустальний, який перебуває в розшуку і значиться як учасник незаконного збройного формування "ЛНР".

"Чоловік прямував до Харкова, щоб відкрити візу в Прибалтику і почати життя "з чистого аркуша",- йдеться в повідомленні.

Підозрюваний розповів оперативникам, що в кінці листопада 2014 роки він вступив в ряди четвертої окремої мотострілкової бригади "народної міліції "ЛНР", де обіймав посаду водія. У його обов'язки входив перегін військової техніки з території РФ на тимчасово окуповану територію Луганської області.

"За свою "службу" чоловік спочатку отримував зарплату в розмірі 300 доларів США, а згодом 15000 російських рублів. Через погане ставлення командирів бригади до підлеглих, чоловік покинув ряди бойовиків", - йдеться в повідомленні.

Стосовно зловмисника порушено кримінальну виробництво за ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань". Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 11 вересня українські прикордонники на адміністративному кордоні з окупованим Кримом затримали бойовика "ДНР". Затриманий перебував у складі "російської православної армії", і ніс службу на одному з блокпостів на в'їзді в Донецьк з боку Новотроїцька.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Дніпропетровській області співробітники СБУ припинили діяльність інтернет-агітатора, який через російські соціальні мережі поширював антиукраїнську пропаганду.