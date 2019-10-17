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В Луганской области взорвался бензовоз, есть пострадавший

Новости » Происшествия    17.10.2019 - 08:23
В Луганской области взорвался бензовоз, есть пострадавший
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Спасатели сообщили о ликвидации пожара на площади 200 м. кв.

В с. Шапаровка (Луганская область) на территории агрофирмы во время слива из бензовоза дизельного топлива в наземные емкости произошел хлопок с последующим возгоранием бензовоза, в результате чего пострадал человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели сообщили о ликвидации пожара на площади 200 м. кв. В результате пожара пострадал один человек.

"Спасены 2 наземные емкости с дизтопливом, наземную емкость с бензином и состав с маслами. К тушению от ГСЧС привлекалось 23 человека личного состава и 8 единиц техники", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 сентября в Киеве горели автоцистерны и были слышны взрывы. Пожар удалось потушить ближе к полуночи. В то же время свидетели сообщали, что в районе пожара были слышны взрывы, а дорогу для автомобилей рядом перекрывали.

Позже столичная полиция открыла уголовное дело по факту взрыва и пожара бензовозов в Деснянском районе.

Кроме того, 21 сентября в Херсоне на судоремонтном заводе им.Коминтерна на одном из судов возник пожар. Спасатели тушили огонь более трех часов. К операции были привлечены 6 спецмашин и 30 спасателей.

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Новости Украины Взрывбензовоз
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