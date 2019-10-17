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У Луганській області вибухнув бензовоз, є постраждалий

Новини » Надзвичайні події    17.10.2019 - 08:23
У Луганській області вибухнув бензовоз, є постраждалий
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Рятувальники повідомили про ліквідацію пожежі на площі 200 м. кв.

У с. Шапарівка (Луганська область) на території агрофірми під час зливу з бензовозу дизельного пального в наземні ємності стався хлопок з подальшим загоранням бензовозу, в результаті чого постраждала людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники повідомили про ліквідацію пожежі на площі 200 м. кв. Внаслідок пожежі постраждала одна людина.

"Врятовано 2 наземні ємності з дизпаливом, наземну ємність з бензином та склад з мастилами. До гасіння від ДСНС залучалося 23 чоловіки особового складу та 8 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 вересня в Києві горіли автоцистерни і були чутні вибухи. Пожежу вдалося загасити ближче до опівночі. Водночас свідки повідомляли, що в районі пожежі можна було чути вибухи, а дорогу для автомобілів поряд перекривали.

Пізніше столична поліція відкрила кримінальну справу за фактом вибуху і пожежі бензовозів у Деснянському районі.

Крім того, 21 вересня у Херсоні на судноремонтному заводі ім.Комінтерна на одному із суден виникла пожежа. Рятувальники гасили вогонь понад три години. До операції були залучені 6 спецмашин та 30 рятувальників.

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