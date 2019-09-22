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В Херсоне на заводе загорелось судно

Новости » Происшествия    22.09.2019 - 01:52
В Херсоне на заводе загорелось судно
Фото: пожар на судне (ks.dsns.gov.ua)

Судно находилось на ремонте на заводе им.Коминтерна

В Херсоне на судоремонтном заводе им.Коминтерна на одном из судов возник пожар в субботу, 21 сентября. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области.

Получив вызов о пожаре, спасатели немедленно отправились тушить огонь. По прибытию на место происшествия они установили, что горит обзорная палуба судна, которое на момент пожара находилось на ремонте.

"Сразу начали тушение огня. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в защитных аппаратах", - отметили в ГСЧС.

Спасатели тушили огонь более трех часов. К операции были привлечены 6 спецмашин и 30 спасателей. Причины возгорания устанавливаются. Пострадавших нет.

Фото: пожар на судне (ks.dsns.gov.ua)

Напомним, 5 сентября в Черном море затонул прогулочный катер, на борту которого находилось 14 человек. Спасателям удалось спасти 12 пассажиров катера и одного члена экипажа. Вскоре было найдено тело женщины, которая также была на борту катера.

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