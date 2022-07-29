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В Луганской области ВСУ отбили 6 попыток штурма россиян, - Гайдай

Фото: в Луганской области ВСУ отбили 6 попыток штурма россиян (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов в Луганской области. Наши защитники отбили 6 попыток штурма врага и заставили его отойти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, разведывательные группы оккупантов пытаются найти слабые места в обороне ВСУ, уточнить позиции войск. Противник атакует с разных сторон, несколько раз применял авиацию.

"Наши защитники отбили шесть штурмовых попыток россиян, которые вынуждены были отойти с потерями", - отметил Гайдай.

В области нет элементарных условий для жизни

Глава военной администрации указал, что во временно оккупированных городах области враг до сих пор не смог наладить хотя бы обычные условия функционирования инфраструктуры.

Нет не только водо-, газо- и электроснабжения, а даже элементарной - интернет-связи для работы банковской системы. Денежное обращение осуществляется на уровне советской "сберкассы".

Вместо этого россияне проводят усиленную подготовку к предстоящему "референдуму".

Напомним, по мнению западных чиновников, Россия окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс и ей не удастся захватить регион в течение следующих нескольких месяцев.

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