В Луганской области ВСУ отбили 6 попыток штурма россиян, - Гайдай

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов в Луганской области. Наши защитники отбили 6 попыток штурма врага и заставили его отойти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
По его словам, разведывательные группы оккупантов пытаются найти слабые места в обороне ВСУ, уточнить позиции войск. Противник атакует с разных сторон, несколько раз применял авиацию.
"Наши защитники отбили шесть штурмовых попыток россиян, которые вынуждены были отойти с потерями", - отметил Гайдай.
Глава военной администрации указал, что во временно оккупированных городах области враг до сих пор не смог наладить хотя бы обычные условия функционирования инфраструктуры.
Нет не только водо-, газо- и электроснабжения, а даже элементарной - интернет-связи для работы банковской системы. Денежное обращение осуществляется на уровне советской "сберкассы".
Вместо этого россияне проводят усиленную подготовку к предстоящему "референдуму".
Напомним, по мнению западных чиновников, Россия окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс и ей не удастся захватить регион в течение следующих нескольких месяцев.