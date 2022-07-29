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У Луганській області ЗСУ відбили 6 спроб штурму росіян, - Гайдай

Фото: У Луганській області ЗСУ відбили 6 спроб штурму росіян (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів у Луганській області. Наші захисники відбили 6 спроб штурму ворога та змусили його відійти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, розвідувальні групи окупантів намагаються знайти слабкі місця в обороні ЗСУ, уточнити позиції військ. Противник атакує з різних сторін, декілька разів застосовував авіацію.

"Наші захисники відбили шість штурмових спроб росіян, які вимушені були відійти з втратами", - зазначив Гайдай.

В області немає елементарних умов для життя

Глава військової адміністрації вказав, що в тимчасово окупованих містах області ворог досі не зміг налагодити бодай звичайні умови функціонування інфраструктури.

Немає не лише водо-, газо- та електропостачання, а навіть елементарного - інтернет-зв'язку для роботи банківської системи. Грошовий обіг здійснюється на рівні радянської "сберкассы".

Замість цього росіяни проводять посилену підготовку до майбутнього "референдуму".

Нагадаємо, на думку західних чиновників, Росія остаточно втратила ініціативу в битві за Донбас і їй не вдасться захопити регіон протягом наступних кількох місяців.

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