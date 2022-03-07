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В Луганской области ВСУ нанесли российским оккупантам значительные потери (фото)

Автор: Татьяна Самарук

На Луганском направлении украинские воины Объединенных сил стойко удерживают свои позиции, нанося потери врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Отмечается, что на этом направлении ВСУ осуществили несколько успешных контратак.

"В итоге - оккупанты потеряли около 40 человек личного состава, 8 БМП, 1 МТЛБ, грузовик Урал, внедорожник и артиллерийские системы (количество уточняется)", - говорится в сообщении.

В Луганской области украинские военные нанесли оккупантам потерям (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ранее мы сообщали, что российские десантники сбежали в Николаевской области.

Также мы писали, что под Одессой российские оккупанты нанесли ракетный удар.

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Луганск