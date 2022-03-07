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У Луганській області ЗСУ завдали російським окупантам значних втрат (фото)

Автор: Тетяна Самарук

На Луганському напрямку українські воїни Об'єднаних сил стійко утримують свої позиції, завдаючи втрат ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що на цьому напрямку ЗСУ здійснили кілька успішних контратак.

"У підсумку - окупанти втратили близько 40 осіб особового складу, 8 БМП, 1 МТЛБ, вантажівку Урал, позашляховик та артилерійські системи (кількість уточнюється)", - йдеться у повідомленні.

У Луганській області українські військові завдали окупантам втрат (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Раніше ми повідомляли, що російські десантники втекли в Миколаївській області.

Також ми писали, що під Одесою російські окупанти завдали ракетного удару.

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Луганськ