Под Одессой российские оккупанты нанесли ракетный удар
Фото: Под Одессой российские оккупанты нанесли ракетный удар (Getty Images)
По поселку Тузлы Одесской области российские оккупанты нанесли ракетный удар. По предварительной информации, жертв нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Общественного совета при Одесской ОГА Сергея Братчука.
Удар был нанесен по объектам критической инфраструктуры.
Ранее украинские военные сбили над Одессой два самолета российской армии.
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