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Под Одессой российские оккупанты нанесли ракетный удар

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Одесская область, Понедельник 07 марта 2022 01:19
Под Одессой российские оккупанты нанесли ракетный удар Фото: Под Одессой российские оккупанты нанесли ракетный удар (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

По поселку Тузлы Одесской области российские оккупанты нанесли ракетный удар. По предварительной информации, жертв нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Общественного совета при Одесской ОГА Сергея Братчука.

Удар был нанесен по объектам критической инфраструктуры.

Ранее украинские военные сбили над Одессой два самолета российской армии.

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