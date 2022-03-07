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В Луганской области ВСУ нанесли российским оккупантам значительные потери (фото)

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Понедельник 07 марта 2022 01:37
В Луганской области ВСУ нанесли российским оккупантам значительные потери (фото) В Луганской области украинские военные нанесли оккупантам потерям (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Татьяна Самарук

На Луганском направлении украинские воины Объединенных сил стойко удерживают свои позиции, нанося потери врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Отмечается, что на этом направлении ВСУ осуществили несколько успешных контратак.

"В итоге - оккупанты потеряли около 40 человек личного состава, 8 БМП, 1 МТЛБ, грузовик Урал, внедорожник и артиллерийские системы (количество уточняется)", - говорится в сообщении.

В Луганской области ВСУ нанесли российским оккупантам значительные потери (фото)В Луганской области ВСУ нанесли российским оккупантам значительные потери (фото)В Луганской области ВСУ нанесли российским оккупантам значительные потери (фото)В Луганской области ВСУ нанесли российским оккупантам значительные потери (фото)

В Луганской области украинские военные нанесли оккупантам потерям (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ранее мы сообщали, что российские десантники сбежали в Николаевской области.

Также мы писали, что под Одессой российские оккупанты нанесли ракетный удар.

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