У Луганській області ЗСУ завдали російським окупантам значних втрат (фото)
На Луганському напрямку українські воїни Об'єднаних сил стійко утримують свої позиції, завдаючи втрат ворогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.
Зазначається, що на цьому напрямку ЗСУ здійснили кілька успішних контратак.
"У підсумку - окупанти втратили близько 40 осіб особового складу, 8 БМП, 1 МТЛБ, вантажівку Урал, позашляховик та артилерійські системи (кількість уточнюється)", - йдеться у повідомленні.
У Луганській області українські військові завдали окупантам втрат (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Раніше ми повідомляли, що російські десантники втекли в Миколаївській області.
Також ми писали, що під Одесою російські окупанти завдали ракетного удару.
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