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У Луганській області ЗСУ завдали російським окупантам значних втрат (фото)

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Понеділок 07 березня 2022 01:37
У Луганській області ЗСУ завдали російським окупантам значних втрат (фото) У Луганській області українські військові завдали окупантам втрат (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Тетяна Самарук

На Луганському напрямку українські воїни Об'єднаних сил стійко утримують свої позиції, завдаючи втрат ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що на цьому напрямку ЗСУ здійснили кілька успішних контратак.

"У підсумку - окупанти втратили близько 40 осіб особового складу, 8 БМП, 1 МТЛБ, вантажівку Урал, позашляховик та артилерійські системи (кількість уточнюється)", - йдеться у повідомленні.

У Луганській області ЗСУ завдали російським окупантам значних втрат (фото)У Луганській області ЗСУ завдали російським окупантам значних втрат (фото)У Луганській області ЗСУ завдали російським окупантам значних втрат (фото)У Луганській області ЗСУ завдали російським окупантам значних втрат (фото)

У Луганській області українські військові завдали окупантам втрат (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Раніше ми повідомляли, що російські десантники втекли в Миколаївській області.

Також ми писали, що під Одесою російські окупанти завдали ракетного удару.

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