В Луганской области войска РФ сбросили бомбу на школу: около 100 людей оказались под завалами

“Сегодня российские убийцы "воевали" с безоружными мирными жителями. В Белогоровке рашисты сбросили авиабомбу на школу, в которой пряталось почти все село, все, кто не успел эвакуироваться”, - рассказал глава ОВА.

При этом, по информации чиновника, в школе в момент падения авиабомбы находилось около 100 людей. По состоянию на 21:50 спасателям удалось достать из-под завалов 30 человек.

“Спасательная операция продолжается”, - добавил Гайдай.