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В Луганской области войска РФ сбросили бомбу на школу: около 100 людей оказались под завалами

Фото: Войска РФ сбросили бомбу на школу в Белогоровке, в которой находились 100 людей (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Русские военные сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка Луганской области. В момент взрыва в здании находилось около 100 человек. Спасатели разбирают завалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

“Сегодня российские убийцы "воевали" с безоружными мирными жителями. В Белогоровке рашисты сбросили авиабомбу на школу, в которой пряталось почти все село, все, кто не успел эвакуироваться”, - рассказал глава ОВА.

При этом, по информации чиновника, в школе в момент падения авиабомбы находилось около 100 людей. По состоянию на 21:50 спасателям удалось достать из-под завалов 30 человек.

“Спасательная операция продолжается”, - добавил Гайдай.

Ранее мы сообщали, что сегодня российские оккупанты в Луганской области обстреляли больницу, химический завод и десятки жилых домов. За сутки повреждено или разрушено 36 домов.

Также мы писали, что российские войска из "Градов" обстреляли Приволье в Луганской области. В результате погибли двое детей.

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