На Луганщині війська РФ скинули бомбу на школу: близько 100 людей опинилися під завалами

“Сьогодні російські вбивці "воювали" з беззбройними мирними жителями. У Білогорівці рашисти скинули авіабомбу на школу, де ховалося майже все село, всі, хто не встиг евакуюватися”, - розповів голова ОВА.

При цьому, за інформацією чиновника, у школі в момент падіння авіабомби було близько 100 людей. Станом на 21:50 рятувальникам вдалося дістати з-під завалів 30 людей.

"Рятувальна операція триває", - додав Гайдай.