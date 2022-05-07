Оккупанты обстреляли из "Градов" Приволье Луганской области: погибли дети

Российские войска из "Градов" обстреляли Приволье в Луганской области. В результате погибли двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

В частности, оккупанты 7 мая после обеда обстреляли жилой сектор Приволья. Вражеские снаряды попали в жилые дома.

Группа быстрого реагирования "Луганск-1" на одной из улиц во дворе обнаружили два тела несовершеннолетних. Мальчиков 11 и 14 лет нашли без признаков жизни.

Также еще две девочки 12 и 8 лет и женщина 69 лет получили тяжелые ранения.

"На месте до сих пор работают полицейские, жертв может быть больше. "русский мир" отбирает жизнь у нашего будущего - у наших деток", - написал глава ОВА.