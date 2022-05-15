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В Луганской области восстановили телефонную связь

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Воскресенье 15 мая 2022 22:33
В Луганской области восстановили телефонную связь Фото: в Луганской области восстановили телефонную связь (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

После долгого отсутствия мобильной связи в Луганской области, ее наконец снова восстановили. Теперь жители области могут связаться со своими близкими.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

Гайдай прокомментировал возобновление связи довольно немногословно и не стал раскрывать дополнительные подробности.

"Звоните родственникам", - лаконично отметил председатель ОВА.

Стоит отметить, что проблемы связью довольно часто встречаются в восточных регионах Украины, где больше всего идут бои с российскими оккупантами. Сложности возникают именно из-за того, что оккупанты не подпускают специалистов к поврежденному оборудованию операторов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что запасов газа в магистральных трубах в Луганской области хватит примерно на два месяца. После этого газоснабжение будет прекращено.

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