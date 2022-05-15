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Хватит на два месяца. В Луганской области заканчиваются запасы газа в магистральных трубах

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Воскресенье 15 мая 2022 20:41
Хватит на два месяца. В Луганской области заканчиваются запасы газа в магистральных трубах Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Запасов газа в крупных магистральных трубах в Луганской области хватит примерно на два месяца. После этого газоснабжение области будет приостановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая во время телемарафона.

"Газ перекрыт уже даже на входе в Донецкую область. Мы еще продержимся где-то два месяца на тех остатках, которые есть в трубах больших магистральных", - рассказал Гайдай.

Он отметил, что газоснабжение остается только в некоторых микрорайонах и части сел Луганской области.

"Не можем уже говорить о том, что все населенные пункты с газом, буквально некоторые микрорайоны и часть некоторых сел", - добавил глава Луганской ОВА.

При этом восстановить уничтоженную инфраструктуру невозможно из-за постоянных обтрелов со стороны оккупантов.

Напомним, представители страны-агрессора перекрыли возможность газоснабжения жителей Донецкой и Луганской областей с территории Украины.

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