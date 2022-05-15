В Луганській області відновили телефонний зв'язок

Після довгої відсутності мобільного зв’язку в Луганській області, його нарешті знову відновили. Тепер мешканці області можуть сконтактувати зі своїми близькими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Варто відзначити, що проблеми зв'язком доволі часто зустрічаються в східних регіонах України, де найбільше точаться бої з російськими окупантами. Складнощі виникають саме через те, що окупанти не підпускають фахівців до пошкодженого обладнання операторів .

Гайдай прокоментував відновлення зв’язку доволі небагатослівно та не став розкривати додаткові подробиці.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що запасів газу у магістральних трубах на Луганської області вистачить приблизно на два місяці. Після цього газопостачання буде припинено.

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