В Луганской области украинский военный сбил российский вертолет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Подразделения противовоздушной обороны ДШВ продолжают выполнять боевые задачи и уничтожать средства воздушного нападения противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военный обнаружил группу из четырех вертолетов противника, и с ПЗРК "Stinger" сбил ведущего второй пары.

Ранее мы сообщали, что ВСУ сбили российский вертолет с десантом на Змеином.

Также мы писали, что над Одессой сбили российский беспилотник "Форпост".

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