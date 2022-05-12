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В Луганской области украинский военный сбил российский вертолет

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Луганская область , Четверг 12 мая 2022 20:11
В Луганской области украинский военный сбил российский вертолет Российский вертолет (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Луганской области стрелок-зенитчик сбил российский вертолет Ми-24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что военный обнаружил группу из четырех вертолетов противника, и с ПЗРК "Stinger" сбил ведущего второй пары.

"Подразделения противовоздушной обороны ДШВ продолжают выполнять боевые задачи и уничтожать средства воздушного нападения противника", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что ВСУ сбили российский вертолет с десантом на Змеином.

Также мы писали, что над Одессой сбили российский беспилотник "Форпост".

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