ВСУ сбили российский вертолет с десантом на Змеином: появилось видео

Вооруженные силы Украины уничтожили российский вертолет с десантом на острове Змеиный. А также опубликовали видео удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

"Нельзя прекратить это делать: гоним врага с каждого клочка нашей земли, даже с маленького острова, с моря, еще и с воздуха", - подписали военные опубликованное видео.

Некоторые детали в эфире телемарафона раскрыл спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Кстати, есть ответ от наших Вооруженных сил… Остров Змеиный, который административно входит в Одесскую область, становится морской Чернобаевкой. Там ночью был уничтожен вертолет с экипажем орков на борту", - отметил он.