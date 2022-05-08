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ВСУ сбили российский вертолет с десантом на Змеином: появилось видео

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Остров Змеиный, Воскресенье 08 мая 2022 10:11
ВСУ сбили российский вертолет с десантом на Змеином: появилось видео Фото: российский вертолет сбили на острове Змеиный (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Вооруженные силы Украины уничтожили российский вертолет с десантом на острове Змеиный. А также опубликовали видео удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

"Нельзя прекратить это делать: гоним врага с каждого клочка нашей земли, даже с маленького острова, с моря, еще и с воздуха", - подписали военные опубликованное видео.

Некоторые детали в эфире телемарафона раскрыл спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Кстати, есть ответ от наших Вооруженных сил… Остров Змеиный, который административно входит в Одесскую область, становится морской Чернобаевкой. Там ночью был уничтожен вертолет с экипажем орков на борту", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что возле острова Змеиный украинские "Байрактары" уничтожили десантный катер типа "Серна" с ЗРК "Тор", 2 десантно-штурмовых катера типа "Раптор, еще один существенно поврежден. Потери противника оцениваются в 46 человек из состава экипажа и десанта.

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Вооруженные силы Украины остров Змеиный Война России против Украины
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